Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Wem gehört dieser Schlüssel? Hinweise bitte an die Polizei

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Wem gehört dieser Schlüssel? Hinweise bitte an die Polizei
Neukirchen-Vluyn (ots)

Dieser Schlüssel wurde am 31.12.2025 auf dem Gehweg der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn gefunden und sichergestellt.

Die Polizei konnte den rechtmäßigen Eigentümer bislang nicht ermitteln. Auffälliges Merkmal ist der Anhänger des Eishockeyvereins "Krefeld Pinguine".

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260101-0015

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

