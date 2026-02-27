Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Wem gehört dieser Schlüssel? Hinweise bitte an die Polizei

Neukirchen-Vluyn (ots)

Dieser Schlüssel wurde am 31.12.2025 auf dem Gehweg der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn gefunden und sichergestellt.

Die Polizei konnte den rechtmäßigen Eigentümer bislang nicht ermitteln. Auffälliges Merkmal ist der Anhänger des Eishockeyvereins "Krefeld Pinguine".

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260101-0015

