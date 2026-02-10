Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim/Kelsterbach: Verkehrskontrollen der Polizei/100 Geschwindigkeitsverstöße und 22 Insassen nicht angeschnallt

Raunheim/Kelsterbach (ots)

Die Polizeistationen Rüsselsheim und Kelsterbach führten am Montag (09.02.) unter Beteiligung der hessischen Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen in Raunheim und Kelsterbach durch. Hierbei konnten knapp 160 Fahrzeuge und deren Insassen einer genaueren Überprüfung unterzogen werden. Insgesamt wurden hierbei 100 Geschwindigkeitsüberschreitungen, 22 Gurtverstöße, davon vier ohne jegliche Sicherung transportierte Kinder, sowie fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten aufgrund des auf der Südlichen Ringstraße in Kelsterbach geltenden LKW-Durchfahrtsverbots festgestellt.

Zudem erwartet einen 31 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei abschließenden Kontrollen hinsichtlich des Waffen- und Messerverbots im öffentlichen Personennahverkehr, wurden von der Polizei bei 17 Personen in vier Bussen erfreulicherweise keinerlei Verstöße bemerkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell