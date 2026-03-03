PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Bielefelderin fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (02.03.), um 23.15 Uhr einen Audi, der ohne eingeschaltetes Licht fuhr. Das Fahrzeug fuhr auf der Wiesestraße in Richtung Leipziger Straße, wo es die Beamten anhielten. Die Fahrerin des Fahrzeugs, bei der es sich um eine 28-jährige Bielefelderin handelt, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte diese Annahme deutlich. Die Frau wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der 28-Jährigen und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 09:41

    POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

    Spenge (ots) - (jd) Der Mitarbeiter einer Gaststätte an der Moorstraße bemerkte am Montagmorgen (02.03.), um 8.45 Uhr eine offenstehende Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Als der Mann dann die Gaststätte betrat, stellte er fest, dass der Thekenbereich durchwühlt worden war. Außerdem war die eine Tür eines Schalt- und Sicherungskastens, der sich im Küchenbereich befindet, abgebaut worden - sämtliche ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:13

    POL-HF: Unbekannte gehen mehrere Fahrzeuge an - Polizei sucht Zeugen

    Herford (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntag (01.03.), dass ein BMW, der sich an der Ziegelstraße stand, beschädigt war und informierte gegen 9.00 Uhr den Fahrzeughalter: Bisher unbekannte Täter hatten an dem Fahrzeug einen Außenspiegel nach hinten geklappt und das Spiegelglas entwendet. Insgesamt wurde an neun Fahrzeugen, die an der ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:12

    POL-HF: Renault prallt gegen Baum - Drei Personen verletzt

    Herford (ots) - (jd) Eine 18-jährige Engeranerin fuhr am Sonntagnachmittag (01.03.), um 16.45 Uhr mit ihrem Renault auf der Vilsendorfer Straße in Richtung Bielefeld. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden die 18-Jährige und ein 19-jähriger Bielefelder leicht und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren