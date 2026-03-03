Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Bielefelderin fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (02.03.), um 23.15 Uhr einen Audi, der ohne eingeschaltetes Licht fuhr. Das Fahrzeug fuhr auf der Wiesestraße in Richtung Leipziger Straße, wo es die Beamten anhielten. Die Fahrerin des Fahrzeugs, bei der es sich um eine 28-jährige Bielefelderin handelt, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte diese Annahme deutlich. Die Frau wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der 28-Jährigen und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

