Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Beim Ausparken anderes Auto beschädigt - Polizei Jork sucht Zeugen für Unfallflucht

Stade (ots)

Am vergangenen Freitag, den 06.02. kam es zwischen 09:50 h und 10:40 h in Jork in der Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall für den die Polizei Jork nach dem Verursacher und Zeugen sucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte auf dem Parkstreifen gegenüber der dortigen Sparkasse vor dem Asia-Grill offenbar beim Ausparken einen neben ihm stehenden braunen VW-Bus angefahren und beschädigt. Ohne sich aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, war der Fahrer dann einfach weggefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der angerichtete Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Jork sucht nun den Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell