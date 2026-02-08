Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Kutenholz erbeuten Schmuck, Unbekannte entwenden zwei Außenbordmotoren aus Buxtehuder Garage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

1. Einbrecher in Kutenholz erbeuten Schmuck

Am späten Samstagabend zwischen 17:30 h und 23:30 h sind bisher unbekannte Täter in Kutenholz in der Raiffeisenstraße auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben an der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufgebrochen. So Zutritt zu dem Haus verschafft, wurden im Inneren anschließen diverse Schränke im Erdgeschoss durchwühlt und dabei Schmuck erbeutet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

2. Unbekannte entwenden zwei Außenbordmotoren aus Buxtehuder Garage

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 05.02., 00 h und Samstag, den 07.02., 11:30 h in Buxtehude in der Straße Ellerbruch ein dortiges Grundstück betreten. Nachdem der oder die Täter dann widerrechtlich in eine Garage eingedrungen sind, haben sie dort zwei ältere gebrauchte Außenbordmotoren der Marke YAMAHA entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib der Motoren bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Fotos der entwendeten Motoren in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell