POL-STD: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß in Ahlerstedt

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:25 h ist es in Ahlerstedt auf der Kreisstraße 54 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autoinsassen leicht verletzt wurden.

Zu der Zeit war eine 33-jährige Fahrerin eines VW-Passat auf der Straße "Kleiner Damm" aus Richtung REWE kommend in Richtung "Großer Damm" unterwegs und wollte die Kreuzung überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen 18-jährigen Golffahrer aus Ahlerstedt, der mit seinem Auto auf der Vorfahrtstraße in den Ort hineinfuhr.

Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und wurden erheblich beschädigt.

Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben, der 18-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens ins Krankenhaus gebracht.

Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass Personen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt sein könnten, wurde die Feuerwehren aus Ahlerstedt alarmiert und rückte an der Einsatzstelle an. Das bestätigte sich dann aber vor Ort zum Glück nicht, beide Beteiligten konnten ihr Fahrzeug noch selbst verlassen.

Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Kreuzungsbereich musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr örtlich abgleitet. Es kam zu keinen größeren Behinderungen.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

