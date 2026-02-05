Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von drei Einbrüchen in Restaurants in der Stader Innenstadt, Einbrecher in Harsefeld

Stade (ots)

1. Serie von drei Einbrüchen in Restaurants in der Stader Innenstadt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich unbekannte Täter in der Stader Innenstadt in der "Großen Schmiedestraße" und der Straße "Hagedorn" an drei dortige Gaststätteneingänge begeben und versucht, gewaltsam in die Räumlichkeiten einzudringen. In einem Fall gelang es den oder den Tätern, durch ein zuvor geöffnetes Fenster einzusteigen und Inneren Lebensmittel zu entwenden. Zusätzlich wurden noch weitere Lebensmittel direkt vor Ort verzehrt und Soßen verschüttet. In den beiden anderen Fällen gelang es dem oder den Einbrechern nicht, die jeweiligen Eingangstüren aufzubrechen. Hier blieb es beim Sachschaden an den Türen. Der angerichtete Schaden wird an allen drei Tatorten zusammen auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher in Harsefeld

Unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am Mittwoch zwischen 06:10 h und 17:00 h in Harsefeld in der Straße "Paschberg" nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in ein dortiges Wohnappartement eingestiegen und haben dort ein Apple IPad sowie einen Acer Laptop erbeutet. Anschließend gelang unbemerkt die Flucht. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell