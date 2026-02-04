Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer beschädigt beim Einparken im Stader Parkhaus anderen PKW und flüchtet - Polizei sucht wichtige Zeugin, Sechs Verletzte bei Unfall in der Gemarkung Stade

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. Autofahrer beschädigt beim Einparken im Stader Parkhaus anderen PKW und flüchtet - Polizei sucht wichtige Zeugin

Am Montag, den 02.02. ist es gegen kurz nach 12:00 h in Stade in der Wallstraße im dortigen Parkhaus zu einem Verkehrsunfall gekommen für den die Polizei nach einer wichtigen Zeugin sucht. Zu der Zeit hatte nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen ein 69-jähriger Fahrer eines grauen Skoda Enyaq 80 aus Jork beim Rückwärtseinparken einen danebenstehenden schwarzen Volvo XC 60 touchiert und dadurch beschädigt. Als er dann von einer bisher unbekannten aufmerksamen Passantin auf den Unfall hingewiesen wurde, kümmerte er sich aber nicht weiter um die Schadenregulierung und fuhr einfach weg. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Verursachen eines Verkehrsunfalls. Der durch den Unfall angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Um die Ermittlungen abschließen zu können, bittet die Polizei jetzt die Passantin als wichtige Zeugin sich bei der Stader Wache unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

2. Sechs Verletzte bei Unfall in der Gemarkung Stade

Am gestrigen Abend gegen 21:45 h ist es in der Gemarkung Stade auf der Kreisstraße 27 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sechs Autoinsassen verletzt wurden.

Zu der Zeit befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines VW-Lupo aus Freiburg die K27 in Fahrtrichtung Stade. Vermutlich beim Durchfahren von Schneeverwehungen kam der Lupofahrer dann in Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal mit dem entgegenkommenden VW-Bus eines 22-jährigen Fahrers ebenfalls aus Freiburg zusammen. Durch diesen Zusammenstoß wird der Lupo in den Seitenstreifen und der VW-Bus gegen einen, sich in der Nähe befindlichen Baum, geschleudert.

Der Lupofahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und mussten von den alarmierten Feuerwehrleuten der Ortswehren Bützflethermoor, Büthfleth, Hammah und Stade mit schwerem Rettungsgerät befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der VW-Busfahrer sowie die vier Insassen im Bus im Alter zwischen 21 und 23 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Alle mussten von den Besatzungen der vier eingesetzten Rettungswagen vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die ca. 60 eingesetzten Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus.

Beide Unfallfahrzeuge wurden total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die K 27 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell