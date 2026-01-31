POL-STD: 21-jähriger VW-Busfahrer bei Unfall in Wangersen schwer verletzt

Polizeiinspektion Stade

Am heutigen Vormittag kam es gegen 10:20 h auf der Landesstraße 124 zwischen Wangersen und Bokel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Der junge Mann aus Wangersen war zu der Zeit mit seinem VW-Bus aus in Richtung Ahlerstedt unterwegs. Auf winterglatter Fahrbahn kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Straßenbaum. Anwohner und Ersthelfer hatten couragiert reagiert, sofort Erste Hilfe geleistet und den Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut.

Der 21-jährige konnte sich noch selbst aus dem schwer beschädigten Unfallfahrzeug befreien. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt, der Besatzung eines Rettungswagens und der Besatzung des Hamburg Rettungshubschrauber Christoph 29 mit schweren Verletzungen in eine Hamburger Klinik geflogen.

Die Feuerwehr aus Ahrenswohlde wurde alarmiert und zum Einsatzort entsandt. Die Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab und unterstützten den Rettungsdienst.

Die L 124 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Der VW-Bus wurde bei dem Unfall total zerstört, der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

