Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 16-jähriger Jugendlicher in Horneburg von zwei Unbekannten beraubt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:15 h ist ein 16-jähriger Horneburger auf dem Weg zum Bahnhof von zwei bisher unbekannten Tätern angesprochen und zur Herausgabe seiner Geldbörse gezwungen worden.

Das Opfer war zu der Zeit zu Fuß auf dem Verbindungsweg zwischen der Otto-Balzer-Straße und der Neumarktstraße unterwegs, als ihm zwei unbekannte Männer entgegenkamen.

Zu dem Zeitpunkt hatte der 16-Jährige gerade seine Geldbörse in der Hand um darin nach einem Beleg zu suchen.

Die beiden Männer rempelten ihn an und bauten sich bedrohlich vor ihm auf. Einer der Beiden forderte ihn auf, sein Portemonnaie herauszugeben.

Der durch das Auftreten und die aggressive Wirkung der Täter eingeschüchterte Jugendliche kam der Aufforderung nach und einer der Täter nahm anschließend eine geringe Menge Bargeld entnahm. In diesem Moment kam der Gruppe eine Spaziergängerin mit Hund entgegen, woraufhin die beiden Räuber sich in Richtung Bahnhof entfernten.

Das Opfer begab sich deutlich unter Schock stehend zurück nach Hause und informierte seine Mutter.

Die Räuber konnten wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1

Südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit leichtem, unbekanntem Akzent Ca. 18-21 Jahre alt Ca. 190 cm groß, eher athletische Statur Drei-Tage-Bart (Vollbart) Muttermal an der rechten Wange, etwa oberhalb des Mundwinkels in Höhe der Nasenspitze Trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, schwarze Jeans, eine dunkle Wollmütze und Handschuhe Handschuhe

Tatverdächtiger 2

Südländisches Erscheinungsbild Ca. 18-21 Jahre alt Ca. 180-185 cm groß, eher korpulente Statur Trug zur Tatzeit eine Kapuzenjacke (ähnlich einer Bomberjacke) mit schwarz-grauem Camouflage-Muster; die Kapuze war übergezogen sowie helle, ausgewaschene Jeans

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die beiden mutmaßlichen Täter beobachtet haben und auch die Spaziergängerin mit Hund wird als wichtige Augenzeugin dringend gebeten, sich bei der Horneburger Polizeidienststelle unter 04163-828950 zu melden.

