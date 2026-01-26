Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autos in Horneburg mit Mehl und Eiern beschmiert - Polizei sucht Zeugen, Acht Unfälle bei Schneeglätte am Vormittag

Stade (ots)

1. Autos in Horneburg mit Mehl und Eiern beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Bereits zum vierten Mal, zuletzt am vergangenen Freitag zwischen 10:30 h und 16:00 h, haben Unbekannte in Horneburg in der Wiesenstraße die Autos einer Familie, die auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt waren, großflächig mit Eiern und Mehl beschmiert.

Da die Autos anderer Familien davon nicht betroffen sind, geht die Polizei hier von einer zielgerichteten Aktion aus und sucht nun Zeugen, die die Sachbeschädigungen beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

2. Acht Unfälle bei Schneeglätte am Vormittag

Am heutigen Vormittag kam es nach den erneuten Schneefällen aus der vergangenen Nacht zu mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis, die ohne Verletzungen und nur mit Sachschäden einhergingen. Um 06:20 h rutsche ein Autofahrer in Neuenkirchen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen. Gegen 07:00 h kam fast an der gleichen Stelle eine Autofahrerin aus Richtung Steinkirchen und wollte in Richtung Horneburg fahren. Dabei geriet sie ins Rutschen und kam ebenfalls von ihrer Fahrbahn ab in den Gegenverkehr. Um 07:05 war ein Autofahrer auf der Kreisstraße 40 aus Rübke kommend in Richtung Buxtehude unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Autofahrer dann von der Fahrbahn ab und landete im Seitengraben. Um 07:50 h war ein Autofahrer gerade von der Abfahrt Stade Ost abgefahren und musste nun warten, um anschließend nach rechts auf die Landesstraße 111 aufzufahren. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr auf. Um kurz vor 08:00 h war ein Autofahrer auf der Apensener Straße in Buxtehude stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Berliner Straße musste ein vor ihm fahrender Autofahrer warten und er konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf diesen auf. Gegen 08:15 h wurde der Polizei in Jork auf der Buxtehuder Straße ein Auto im Graben gemeldet. Der Fahrer, der noch vor Ort war, wartete bereits auf den Abschleppdienst. Er war vorher aufgrund der Glätte von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. In Kutenholz rutsche gegen 08:25 h eine VW-Fahrerin auf den vor ihr fahrenden Mercedes-Sprinter auf. Um 08:40 h war ein Autofahrer auf der Autobahn 26 in Richtung Hamburg unterwegs. Er musste verkehrsbedingt bremsen, verlor auf der winterglatten Straße die Kontrolle über sein Auto und kollidierte schließlich mit der rechten Schutzplanke.

Der angerichtete Schaden bei den Unfällen dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Die Polizei ruft alle Autofahrerinnen und Autofahrer bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen nochmals zu erhöhter Vorsicht, ausreichendem Sicherheitsabstand und defensiver Fahrweise auf.

"Passen sie Ihre Fahrweise den Straßenverhältnissen an und planen sie mehr Zeit für ihre Fahrten ein."

