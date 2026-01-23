Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden 1.000 Liter Diesel in Stade-Wiepenkathen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Dieseldiebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Stade zugeschlagen und auf einer Baustelle in der Straße "Unter den Eichen" in Wiepenkathen die Tankdeckel von mehreren dort abgestellten Baufahrzeugen geöffnet und dann anschließend daraus ca. 1.000 Liter Kraftstoff abgezapft und mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.600 Euro geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen, um die Menge an Diesel abtransportieren zu können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell