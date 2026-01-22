Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Himmelpforten: Zeugenhinweis stoppt gefährliche Trunkenheitsfahrt auf der B73

Stade (ots)

Gegen 15 Uhr meldete sich am Mittwoch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über den Notruf bei der Polizei und teilte einen VW Caddy mit, der die B73 von Stade in Richtung Himmelpforten befuhr. Der Pkw fiel dabei durch starke Schlangenlinien auf.

Die Polizei Himmelpforten stellte sich an der Bundesstraße auf und wurde selbst Zeuge, wie der Fahrer des VW zeitweise nahezu vollständig auf die Gegenfahrbahn geriet. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr auf der Fahrbahn. Der Autofahrer reagierte zudem nur verzögert auf die Anhaltesignale der Polizeibeamten.

Beim anschließenden Aussteigen zeigte der Mann deutliche motorische Auffälligkeiten und konnte den Aufforderungen der Beamten nur eingeschränkt folgen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Dem 62-jährigen Mann aus Hemmoor wurde daraufhin im EKS eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher.

Aufgrund der Angaben des Zeugen sowie der eigenen Feststellungen der Polizeibeamten besteht der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen den 62-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

