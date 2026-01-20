Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrerin unter Alkoholeinfluss in Balje von der Straße abgekommen und im Graben gelandet, Auf JYSK-Parkplatz in Buxtehude Auto angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Autofahrerin unter Alkoholeinfluss in Balje von der Straße abgekommen und im Graben gelandet

In der vergangenen Nacht ist es gegen kurz nach 23:30 h in Balje zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 64-jährige Fahrerin eines Peugeot fuhr zu der Zeit mit ihrem Auto von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße auf, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Auto in einem Wassergraben. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien, sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Der vorsorglich eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten dann festgestellt, dass die Fahrerin offenbar unter Alkoholeinfluss am Steuer unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die 64-Jährige musste sich im Stader Elbeklinikum einer angeordneten Blutprobe unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

2. Auf JYSK-Parkplatz in Buxtehude Auto angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen frühen Nachmittag zwischen 12:30 h und 12:45 h wurde auf dem Parkplatz des JYST-Geländes im Ostmoorweg in Buxtehude ein dort geparkter schwarzer Hyundai i10 von einem bisher unbekannten anderen Autofahrer mit seinem PKW angefahren und beschädigt. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Ohne sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, ist der Unfallverursacher dann einfach weggefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei in Buxtehude sucht daher jetzt den Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall gegen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell