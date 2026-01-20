PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Horneburg sucht unbekannten Unfallverursacher

  • Bild-Infos
  • Download

Stade (ots)

Am gestrigen Nachmittag zwischen 16:30 h und 17:00 h hat ein bisher unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem ALDI-Parkplatz in Horneburg in der Straße "Am Poggenpohl" einen dort geparkten grauen Toyota Auris angefahren und erheblich beschädigt.

Der beschädigte Pkw weist erhebliche Kratzer im linksseitigen Bereich der Stoßstange und des linken Kotflügels und sogar ein Loch im vorderen, linken Kotflügel auf. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher, der vermutlich mit einem blauen Auto den Schaden verursacht hatte, ist dann aber einfach weggefahren ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizei zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

