PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall in Bützfleth - Fehlerkorrektur -

POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall in Bützfleth - Fehlerkorrektur -
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

In der Pressemeldung von 14:42 h hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Richtig heißen muss es:

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:35 h ist es in Stade-Bützfleth im Fleethweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 29-jähriger Fahrer eines BMW aus Himmelpforten mit seinem Auto auf dem Fleethweg in Richtung Fleethstraße unterwegs Auf Höhe der Hausnummer 39 geriet er dann zunächst aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 30-jährigen Fahrers aus Bützfleth zusammen. Dieser hatte vorher noch eine Vollbremsung gemacht, hatte aber keine Möglichkeit mehr, der Kollision auszuweichen. Durch den Zusammenstoß wird der Transit noch gegen einen dort geparkten Touran geschoben und durch herumfliegende Trümmer noch ein ebenfalls in dem Bereich abgestellter Fiat Doblo beschädigt.

Beide beteiligten Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch die Besatzung von zwei eingesetzten Rettungswagen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Da na der Unfallstelle der Verdacht aufkam, dass der Unfallverursacher möglicherweise unter Drogen am Steuer unterwegs gewesen sein könnte, musste er sich im Krankenhaus einer angeordneten Blutprobe unterziehen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zusätzlich wurde am Unfallort festgestellt, dass der BMW offenbar nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen waren zudem mit gefälschten Zulassungsplaketten versehen.

Alle vier Autos wurden zum Teil erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Gegen den 29-jährigen Himmelpfortener wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verursachen eines Verkehrsunfalls, fahrlässige Körperverletzung, Verstoß gegen Versicherungs- und Zulassungsvorschriften sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:21

    POL-STD: Unbekannte entwenden 1.000 Liter Diesel in Stade-Wiepenkathen

    Stade (ots) - Bisher unbekannte Dieseldiebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Stade zugeschlagen und auf einer Baustelle in der Straße "Unter den Eichen" in Wiepenkathen die Tankdeckel von mehreren dort abgestellten Baufahrzeugen geöffnet und dann anschließend daraus ca. 1.000 Liter Kraftstoff abgezapft und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 17:19

    POL-STD: Himmelpforten: Zeugenhinweis stoppt gefährliche Trunkenheitsfahrt auf der B73

    Stade (ots) - Gegen 15 Uhr meldete sich am Mittwoch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über den Notruf bei der Polizei und teilte einen VW Caddy mit, der die B73 von Stade in Richtung Himmelpforten befuhr. Der Pkw fiel dabei durch starke Schlangenlinien auf. Die Polizei Himmelpforten stellte sich an der Bundesstraße auf und wurde selbst Zeuge, wie der Fahrer des VW ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:25

    POL-STD: Stade: Verkehrskontrolle eskalierte

    Stade (ots) - Am Dienstagabend kam es in Stade im Rahmen einer Verkehrskontrolle zu Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte. Gegen 18 Uhr wurde eine Streifenbesatzung im Breite-Blöcken-Ring auf einen Mercedes aufmerksam, dessen Kennzeichen bereits am Vortag amtlich entstempelt worden waren. Die Beamten stoppten das Fahrzeug, um die Insassen zu kontrollieren. Am Steuer des nicht zugelassenen Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren