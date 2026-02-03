Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 46-Jähriger in Buxtehude überfallen und beraubt - Opfer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Montag, den 02.02.2026 ist es gegen 17:15 h in Buxtehude im Bereich Schützenplatz zu einem Raubüberfall auf einen 46-jährigen Buxtehuder gekommen. Dieser war zu der Zeit zu Fuß aus der Tiefgarage von Marktkauf kommend über den Schützenplatz in Richtung Unterführung Gildestraße unterwegs. Kurz vor der Unterführung wurde er dann von einem Unbekannten nach einer Zigarette gefragt. Anschließend waren drei Personen auf ihn zugekommen, einer von ihnen hatte dem Buxtehuder ein Messer an den Bauch gehalten und ihn gezwungen mit in die Unterführung zu gehen. Dort wurde er mehrfach mit der Faust geschlagen und anschließend durchsucht. Die Räuber nahmen dabei das Mobiltelefon sowie das Schlüsselbund und die Geldbörse an sich. Das Opfer versuchte, sich aus der Situation zu befreien und verletzte sich dabei an dem Messer. Anschließend konnte der Buxtehuder über den Trampelpfad durch das Waldstück in Richtung der Bahnschienen weglaufen. Dabei wurde er durch die Täter nicht verfolgt. Diese gingen nach der Tat "seelenruhig" über den Parkplatz auf der anderen Seite der Unterführung und überquerten die Este über die Brücke, welche sich auf Höhe der Festhalle befindet. Hinter der Festhalle haben sich die Täter dann möglicherweise durch die Unterführung der Hansestraße in Richtung der IGS Buxtehude zu Fuß entfernt.

Der 46-Jährige ist dann nach einer Wartezeit ebenfalls über die Brücke zur Festhalle gegangen. Dort traf er auf eine Passantin, über deren Handy er dann die Polizei informieren konnte. Die Verletzung wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Räubern blieb zunächst erfolglos.

Der Haupttäter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt - auffallend, ca. 195 cm groß - hatte südländisches Erscheinungsbild und dunkle Hautfarbe - Oberlippenbart und Kotletten (dunkles Barthaar) - trug zur Tatzeit eine schwarze Winter- bzw. Daunenjacke, eine dunkle Hose und eine schwarze Mütze - sprach akzentfrei Deutsch

Die beiden anderen Täter wurden ebenfalls als schlank, mit südländischem Erscheinungsbild und dunklen Vollbart beschrieben. Sie waren ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Personen beobachtet haben auf die die Beschreibung passt oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell