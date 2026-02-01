Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Brand in Lagerscheune an Wohnhaus in Oldendorf schnell gelöscht

Stade (ots)

Am gestrigen frühen Abend gegen 19:20 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Feuer in einer an ein Wohnhaus angrenzender Lagerscheune in Oldendorf in der Schützenstraße gemeldet. Der 64-jährige Bewohner des Hauses hatte den Brand bemerkt und sofort den Notruf gewählt.

Aufgrund bisher ungeklärter Ursache war in dem Lagerraum ein Brand ausgebrochen und es kam dadurch zu einer starken Rauchentwicklung in dem Lager und angebauten Wohngebäude.

Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren aus Oldendorf, Estorf, Burweg, Blumenthal, Himmelpforten und der Drehleiter des 1. Zuges der Feuerwehr Stade konnte der Brand dann schnell gelöscht werden, bevor er sich weiter in der Scheune ausbreiten und auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Ca. 80 Feuerwehrleute waren vor Ort bei den Löscharbeiten eingesetzt. Der Rettungsdienst setzte zwei Rettungswagen am Brandort ein.

Der 64-jährige Bewohner wurde bei dem Feuer durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt und vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert, seine 62-jährige Ehefrau blieb unverletzt.

Der durch den Brand und den Rauch entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Polizeibeamte haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den in der kommenden Woche anlaufenden Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet.

