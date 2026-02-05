Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Radlader von Baustelle im Alten Land - Polizei sucht Zeugen und Baumaschine

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht im Alten Land in Jork-Wisch von einem Baustellengelände im Kirchblütenweg einen dort abgestellten Radlader entwendet.

Die Täter haben dazu den Zaun der Lagerplatztes gewaltsam geöffnet, den Radlader geknackt, kurgeschlossen und dann weggefahren. An Hand der Spuren im Schnee liegt die Vermutung nahe, dass der Radlader wenige Stunden vor dem Eintreffen des meldenden Zeugen um 06:00 h gestohlen wurde.

Ob die Unbekannten damit dann auf eigener Achse geflüchtet sind oder ob die Baumaschine irgendwo auf einen Transportanhänger aufgeladen oder abgestellt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der ca. 5 Tonnen schwere, nicht zugelassene Radlader der Marke ATLAS AR 65 E hat die Farbe Rot mit weißer Fahrerkabine, ist mit auffälligen Leuchten ausgestattet und hat eine gerissene Heckschürze. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib der Baumaschine bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04141-102215.

