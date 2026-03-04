POL-HF: Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang - Fahrradfahrer leicht verletzt
Vlotho (ots)
(jd) Am Dienstag (03.03.) ereignete sich an der Solterbergstraße ein Verkehrsunfall. Um 14.45 Uhr fuhr ein 38-jähriger Vlothoer mit seinem Fahrrad in Richtung Salzuflener Straße auf dem Radweg neben der Solterbergstraße. Zeitgleich beabsichtigte eine 64-järhige Frau aus Hiddenhausen von der Gerhard-Lücking-Straße mit ihrem Dacia nach rechts in die Solterbergstraße abzubiegen. Als sie den Einmündungsbereich der Gerhard-Lücking-Straße verließ, touchierte die Frau mit ihrem Auto den Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad liegt im dreistelligen Bereich.
