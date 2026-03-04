PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang - Fahrradfahrer leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Am Dienstag (03.03.) ereignete sich an der Solterbergstraße ein Verkehrsunfall. Um 14.45 Uhr fuhr ein 38-jähriger Vlothoer mit seinem Fahrrad in Richtung Salzuflener Straße auf dem Radweg neben der Solterbergstraße. Zeitgleich beabsichtigte eine 64-järhige Frau aus Hiddenhausen von der Gerhard-Lücking-Straße mit ihrem Dacia nach rechts in die Solterbergstraße abzubiegen. Als sie den Einmündungsbereich der Gerhard-Lücking-Straße verließ, touchierte die Frau mit ihrem Auto den Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad liegt im dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

