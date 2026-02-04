PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geschwindigkeitsmessung in der Preußenstraße - mehrere Verstöße festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 03.02.2026 auf den 04.02.2026 wurde in der Zeit von 22:30 Uhr bis 00:20 Uhr durch die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessgerät in der Preußenstraße in Wilhelmshaven durchgeführt. Insgesamt wurden drei Geschwindigkeitsverstöße mit jeweils 21 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Die betroffenen Fahrzeugführenden waren eine 21-jährige Frau, ein 68-jähriger Mann sowie ein 44-jähriger Mann aus Wilhelmshaven. In allen drei Fällen wurde ein Verwarngeld von 115 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister verhängt. Obwohl die Fahrbahn zum Kontrollzeitpunkt trocken und gut geräumt war, ist das festgestellte Fahrverhalten insbesondere vor dem Hintergrund der winterlichen Witterungsverhältnisse als bedenklich einzustufen. Darüber hinaus wurde ein weiteres Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Hier lag die Geschwindigkeit bei etwa 107 km/h, was einer vorwerfbaren Überschreitung von 53 km/h entspricht. Hierfür hat der Gesetzgeber ein Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkte sowie ein zweimonatiges Fahrverbot vorgesehen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass angepasste Geschwindigkeit ein wesentlicher Faktor für die Verkehrssicherheit ist - insbesondere in den Wintermonaten, auch wenn Straßen auf den ersten Blick gut befahrbar erscheinen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

