Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Wohnungseinbruch in Zetel
Zetel (ots)
Im Zeitraum vom 29.01.2026, 10:00 Uhr, bis zum 03.02.2026, 10:30 Uhr, kam es in der Westersteder Straße in Zetel zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Holzfenster auf. Ob die Täter in das Gebäude eindrangen, kann derzeit nicht sicher gesagt werden. Bislang ist kein Diebesgut bekannt geworden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
