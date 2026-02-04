Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.01.26, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Mitscherlichstraße, Höhe Haus Nr. 62, zu einem Verkehrsunfall.

Dort wurde ein grauer VW vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell