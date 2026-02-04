Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 03.02.2026 gegen 16:38 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein Beschuldigter mehrere Kleidungsstücke aus dem Verkaufsraum und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände lag bei rund 190 Euro. Einen Teil der Ware trug der Beschuldigte am Körper, weitere Kleidungsstücke führte er lose mit sich. Als der Beschuldigte durch Mitarbeitende des Geschäfts gestellt wurde, versuchte er, sich durch Schläge und Tritte der Situation zu entziehen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

