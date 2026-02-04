Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Selbstanzeige nach Verkehrsunfallflucht in Jever

Jever (ots)

Am 03.02.2025 erschien ein 82-jähriger Fahrzeugführer auf der Dienststelle der Polizei Jever und zeigte sich selbst wegen eines zurückliegenden Verkehrsunfalls an. Nach eigenen Angaben habe ihn seit dem Vorfall ein schlechtes Gewissen geplagt. Nach bisherigen Erkenntnissen besuchte der Mann am 05.12.2025 eine Theatervorstellung in Jever. Nach dem Ende der Vorstellung kam es gegen 22:30 Uhr beim Ausparken zu einem Zusammenstoß mit einem neben ihm abgestellten Pkw. Obwohl er ein Anstoßgeräusch wahrgenommen habe, sei er anschließend nach Hause gefahren, ohne sich um einen möglichen Schaden zu kümmern. Eine nachvollziehbare Erklärung für sein Verhalten konnte er nicht geben. Zu dem beschädigten Fahrzeug konnte der Mann lediglich vage Angaben machen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Polizei Jever bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie die geschädigte Fahrzeugführerin oder den geschädigten Fahrzeugführer, sich unter der Telefonnummer 04461 74490 zu melden.

