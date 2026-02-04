PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Selbstanzeige nach Verkehrsunfallflucht in Jever

Jever (ots)

Am 03.02.2025 erschien ein 82-jähriger Fahrzeugführer auf der Dienststelle der Polizei Jever und zeigte sich selbst wegen eines zurückliegenden Verkehrsunfalls an. Nach eigenen Angaben habe ihn seit dem Vorfall ein schlechtes Gewissen geplagt. Nach bisherigen Erkenntnissen besuchte der Mann am 05.12.2025 eine Theatervorstellung in Jever. Nach dem Ende der Vorstellung kam es gegen 22:30 Uhr beim Ausparken zu einem Zusammenstoß mit einem neben ihm abgestellten Pkw. Obwohl er ein Anstoßgeräusch wahrgenommen habe, sei er anschließend nach Hause gefahren, ohne sich um einen möglichen Schaden zu kümmern. Eine nachvollziehbare Erklärung für sein Verhalten konnte er nicht geben. Zu dem beschädigten Fahrzeug konnte der Mann lediglich vage Angaben machen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Polizei Jever bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie die geschädigte Fahrzeugführerin oder den geschädigten Fahrzeugführer, sich unter der Telefonnummer 04461 74490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 10:49

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens

    Schortens (ots) - Am 03.02.2026 kam es in der Zeit zwischen etwa 10:20 Uhr und 10:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes im Gewerbegebiet in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihren Pkw dort ordnungsgemäß ab. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug im hinteren linken Bereich erheblich beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:15

    POL-WHV: Unfallgeschehen in Wilhelmshaven und Friesland

    Wilhelmshaven/Friesland (ots) - Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion wurden im Verlauf des Tages insgesamt fünf witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert. Vier Unfälle ereigneten sich im Bereich des Polizeikommissariats Varel, ein Unfall wurde im Stadtgebiet Wilhelmshaven aufgenommen. Im Bereich Jever wurden keine Verkehrsunfälle bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es bei den polizeilich ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:08

    POL-WHV: Freilaufende Pferde in Wangerland

    Wangerland (ots) - Am 02.02.2026 gegen 16:34 Uhr wurden der Polizei freilaufende Pferde auf der Pakenser Straße im Wangerland gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es dem Halter zunächst nicht, die Tiere eigenständig einzufangen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Pferde sichern und anschließend unversehrt zu ihrem Halter zurückbringen. Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden trat nicht ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren