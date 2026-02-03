PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Freilaufende Pferde in Wangerland

Wangerland (ots)

Am 02.02.2026 gegen 16:34 Uhr wurden der Polizei freilaufende Pferde auf der Pakenser Straße im Wangerland gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es dem Halter zunächst nicht, die Tiere eigenständig einzufangen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Pferde sichern und anschließend unversehrt zu ihrem Halter zurückbringen. Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden trat nicht ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 13:59

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 02.02.2026 gegen 09:52 Uhr kam es auf der Güterstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in einer Kurve aufgrund der Straßenverhältnisse aus der Spur und geriet ins Schleudern. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Bushaltestellenschild sowie einem Laternenmast. Durch den Zusammenstoß löste der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:35

    POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Juweliergeschäft in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von 30.01.2026, 18:00 Uhr, bis 02.02.2026, 15:30 Uhr, kam es in der Marktstraße in der Wilhelmshavener Innenstadt in einem Juwelier- und Uhrengeschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die bislang unbekannte Täterschaft, die Hintereingangstür zum Verkaufsraum gewaltsam aufzubrechen. Zudem verschaffte sie sich Zugang zu Lagerräumen, aus denen Gegenstände entwendet wurden. ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:34

    POL-WHV: Raub nach Trinkgelage in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 02.02.2026, gegen 17:25 Uhr, kam es in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 26-jährige Beschuldigte gemeinsam mit dem 56-jährigen Opfer im Rahmen eines Trinkgelages in einer angemieteten Ferienwohnung auf. Im weiteren Verlauf stach der Beschuldigte dem Opfer einmal mit einem Küchenmesser in den linken Oberschenkel. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren