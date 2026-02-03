Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Freilaufende Pferde in Wangerland
Wangerland (ots)
Am 02.02.2026 gegen 16:34 Uhr wurden der Polizei freilaufende Pferde auf der Pakenser Straße im Wangerland gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es dem Halter zunächst nicht, die Tiere eigenständig einzufangen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Pferde sichern und anschließend unversehrt zu ihrem Halter zurückbringen. Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden trat nicht ein.
