POL-WHV: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.02.2026 gegen 09:52 Uhr kam es auf der Güterstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in einer Kurve aufgrund der Straßenverhältnisse aus der Spur und geriet ins Schleudern. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Bushaltestellenschild sowie einem Laternenmast. Durch den Zusammenstoß löste der Airbag aus. An dem Pkw sowie an der Verkehrseinrichtung entstand Sachschaden. Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

