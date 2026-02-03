Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am 02.02.2026 gegen 09:52 Uhr kam es auf der Güterstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in einer Kurve aufgrund der Straßenverhältnisse aus der Spur und geriet ins Schleudern. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Bushaltestellenschild sowie einem Laternenmast. Durch den Zusammenstoß löste der Airbag aus. An dem Pkw sowie an der Verkehrseinrichtung entstand Sachschaden. Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell