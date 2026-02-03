Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub nach Trinkgelage in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.02.2026, gegen 17:25 Uhr, kam es in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 26-jährige Beschuldigte gemeinsam mit dem 56-jährigen Opfer im Rahmen eines Trinkgelages in einer angemieteten Ferienwohnung auf. Im weiteren Verlauf stach der Beschuldigte dem Opfer einmal mit einem Küchenmesser in den linken Oberschenkel. Anschließend entnahm er aus der Geldbörse des Opfers Bargeld sowie eine Zahlungskarte, und verließ die Wohnung mit den geraubten Zahlungsmitteln. Das Opfer wurde durch die Tat verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen dauern an.

