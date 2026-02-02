PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schafe auf Fahrbahn in Zetel

Zetel (ots)

Am 01.02.2026, gegen 02:20 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass sich mehrere Schafe auf der Neuenburger Straße in Zetel aufhielten. Nach Angaben des Meldenden befanden sich etwa 15 Tiere auf der Landstraße. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Schafe vor Ort antreffen und diese ohne Zwischenfälle von der Fahrbahn treiben. Die Tiere wurden auf ein angrenzendes Feld verbracht, sodass die Situation schnell gelöst werden konnte. Zu Verkehrsunfällen oder Personenschäden kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 15:23

    POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruch in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - In der Zeit vom 31.01.2026, 20:00 Uhr, bis zum 01.02.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Börsenstraße in Wilhelmshaven zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Wohnung des Geschädigten einzudringen. Hierzu wurde der Glaseinsatz der Wohnungstür auf bislang unbekannte Weise eingeschlagen. ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:18

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 26.01.26, 11.30 Uhr bis 28.01.26, 12.00 Uhr, kam es in der Flutstraße, Höhe Haus Nr. 186, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein orangefarbener Chevrolet vermutlich durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:15

    POL-WHV: Räuberische Erpressung zum Nachteil zweier Jungs in Varel

    Varel (ots) - Am 01.02.2026 gegen 20:31 Uhr kam es im Ortsteil Langendamm in Varel zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 13-jährigen Kindes und eines 14-jährigen Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Minderjährigen fußläufig auf dem Fußweg zwischen der Hellmut-Barthel-Straße und dem Herrenkampsweg in Richtung Langendamm. In der Nähe des Sportparks wurden sie zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren