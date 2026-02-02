Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schafe auf Fahrbahn in Zetel

Zetel (ots)

Am 01.02.2026, gegen 02:20 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass sich mehrere Schafe auf der Neuenburger Straße in Zetel aufhielten. Nach Angaben des Meldenden befanden sich etwa 15 Tiere auf der Landstraße. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Schafe vor Ort antreffen und diese ohne Zwischenfälle von der Fahrbahn treiben. Die Tiere wurden auf ein angrenzendes Feld verbracht, sodass die Situation schnell gelöst werden konnte. Zu Verkehrsunfällen oder Personenschäden kam es nicht.

