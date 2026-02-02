Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Schafe auf Fahrbahn in Zetel
Zetel (ots)
Am 01.02.2026, gegen 02:20 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass sich mehrere Schafe auf der Neuenburger Straße in Zetel aufhielten. Nach Angaben des Meldenden befanden sich etwa 15 Tiere auf der Landstraße. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Schafe vor Ort antreffen und diese ohne Zwischenfälle von der Fahrbahn treiben. Die Tiere wurden auf ein angrenzendes Feld verbracht, sodass die Situation schnell gelöst werden konnte. Zu Verkehrsunfällen oder Personenschäden kam es nicht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell