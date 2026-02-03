Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Juweliergeschäft in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von 30.01.2026, 18:00 Uhr, bis 02.02.2026, 15:30 Uhr, kam es in der Marktstraße in der Wilhelmshavener Innenstadt in einem Juwelier- und Uhrengeschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die bislang unbekannte Täterschaft, die Hintereingangstür zum Verkaufsraum gewaltsam aufzubrechen. Zudem verschaffte sie sich Zugang zu Lagerräumen, aus denen Gegenstände entwendet wurden. Darüber hinaus wurden mehrere abgestellte Spinde gewaltsam geöffnet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell