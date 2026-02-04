PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens

Schortens (ots)

Am 03.02.2026 kam es in der Zeit zwischen etwa 10:20 Uhr und 10:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes im Gewerbegebiet in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihren Pkw dort ordnungsgemäß ab. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug im hinteren linken Bereich erheblich beschädigt.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Schortens bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 98493-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

