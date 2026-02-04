Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallgeschehen in Wilhelmshaven und Friesland

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion wurden im Verlauf des Tages insgesamt fünf witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert. Vier Unfälle ereigneten sich im Bereich des Polizeikommissariats Varel, ein Unfall wurde im Stadtgebiet Wilhelmshaven aufgenommen. Im Bereich Jever wurden keine Verkehrsunfälle bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es bei den polizeilich aufgenommenen Ereignissen überwiegend bei Sachschäden. Ursache war in vielen Fällen die durch Eisregen entstandene Glätte, die insbesondere auf Nebenstraßen, in Kurvenbereichen, an Kreuzungen sowie auf Brückenabschnitten kurzfristig zu gefährlichen Bedingungen führte. Die Lage war dabei im Tagesverlauf örtlich unterschiedlich ausgeprägt und konnte sich stellenweise schnell verändern.

Aus polizeilicher Sicht ist hervorzuheben, dass sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmenden besonnen und umsichtig verhalten hat. Viele haben ihre Geschwindigkeit erkennbar angepasst, größere Sicherheitsabstände eingehalten und - soweit möglich - vermeidbare Fahrten reduziert. Dieses vorausschauende Verhalten hat dazu beigetragen, dass die Zahl der Unfälle trotz schwieriger Straßenverhältnisse insgesamt vergleichsweise gering blieb.

Der Eisregen führte zwar zu einzelnen Glätteunfällen, insgesamt blieb die Verkehrslage im Inspektionsbereich jedoch überschaubar. Das angepasste und verantwortungsbewusste Verhalten vieler Verkehrsteilnehmender hat maßgeblich dazu beigetragen, größere Schadenslagen zu verhindern. Trotz der derzeitigen Entspannung ist weiterhin Vorsicht geboten, da es in einzelnen Bereichen nach wie vor zu spiegelglatten Abschnitten kommen kann.

