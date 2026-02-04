Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall infolge medizinischen Notfalls in Varel

Varel (ots)

Am 04.02.2026 gegen 10:00 Uhr kam es in der Teichgartenstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 89-jähriger Mann, mit seinem Pkw aus der Zufahrt eines dort ansässigen Energieversorgungsunternehmens auszufahren. Dabei erlitt der Fahrzeugführer mutmaßlich einen akuten medizinischen Notfall. In der Folge beschleunigte der Pkw unkontrolliert, beschädigte eine Schrankenanlage, ein Verkehrszeichen sowie die Fassade eines gegenüberliegenden Gebäudes, an der das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam. Der Mann verstarb noch vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

