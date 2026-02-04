PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall infolge medizinischen Notfalls in Varel

Varel (ots)

Am 04.02.2026 gegen 10:00 Uhr kam es in der Teichgartenstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 89-jähriger Mann, mit seinem Pkw aus der Zufahrt eines dort ansässigen Energieversorgungsunternehmens auszufahren. Dabei erlitt der Fahrzeugführer mutmaßlich einen akuten medizinischen Notfall. In der Folge beschleunigte der Pkw unkontrolliert, beschädigte eine Schrankenanlage, ein Verkehrszeichen sowie die Fassade eines gegenüberliegenden Gebäudes, an der das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam. Der Mann verstarb noch vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 13:02

    POL-WHV: Wohnungseinbruch in Zetel

    Zetel (ots) - Im Zeitraum vom 29.01.2026, 10:00 Uhr, bis zum 03.02.2026, 10:30 Uhr, kam es in der Westersteder Straße in Zetel zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Holzfenster auf. Ob die Täter in das Gebäude eindrangen, kann derzeit nicht sicher gesagt werden. Bislang ist kein Diebesgut bekannt geworden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:13

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am 30.01.26, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Mitscherlichstraße, Höhe Haus Nr. 62, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein grauer VW vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:09

    POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 03.02.2026 gegen 16:38 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein Beschuldigter mehrere Kleidungsstücke aus dem Verkaufsraum und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände lag bei rund 190 Euro. Einen Teil der Ware trug der Beschuldigte am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren