Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Bargeld und Dokumente entwendet

Bünde (ots)

(hd) Eine 81-jährige suchte am Donnerstagabend (05.03.2026) gegen 17:45 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Weseler Straße in Bünde auf, um dort einzukaufen. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet worden war. Diese hatte sie während des Einkaufs in einer offenen Einkaufstasche mitgeführt. Die Geldbörse enthielt neben Bargeld mehrere Ausweisdokumente und Debitkarten. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden. Die Polizei gibt folgende Präventionshinweise zum Thema Taschendiebstahl:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie mitgeführte Taschen stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke nie unbeaufsichtigt. - Achten Sie insbesondere in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell