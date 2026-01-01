Feuerwehr Bochum

FW-BO: Abschlussmeldung der Feuerwehr Bochum zum Jahreswechsel 2025 - 2026

Bochum (ots)

Nach einem unruhigen Start ins neue Jahr beruhigte sich die Einsatzlage im Stadtgebiet ab 03:00 Uhr merklich. Zwischen 03:00 Uhr und 07:30 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu weiteren 13 kleineren Feuerwehr- sowie 16 Rettungsdiensteinsätzen ausrücken.

Insgesamt wurden in der Silvesterschicht der Feuerwehr Bochum zwischen dem 31.12. um 07:30 Uhr und dem 01.01. 07:30 Uhr somit 49 Brandeinsätze, 10 technische Hilfeleistungen und 134 Rettungsdiensteinsätze abgearbeitet. Der Rettungsdienst versorgte 5 Patienten mit typischen Feuerwerksverletzungen unter Anderem an Händen oder Kopf sowie 10 Patienten mit übermäßigem Alkoholgenuss. Die Feuerwehr war im wesentlichen mit Kleinbränden von Müllbehältern aller Art im gesamten Stadtgebiet sowie einem PKW Brand, einem Heckenbrand und drei Balkonbränden beschäftigt. Damit liegt das Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Stadt Bochum auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Feuerwehr Bochum wünscht an dieser Stelle ein frohes neues Jahr 2026!

