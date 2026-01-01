PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Abschlussmeldung der Feuerwehr Bochum zum Jahreswechsel 2025 - 2026

Bochum (ots)

Nach einem unruhigen Start ins neue Jahr beruhigte sich die Einsatzlage im Stadtgebiet ab 03:00 Uhr merklich. Zwischen 03:00 Uhr und 07:30 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu weiteren 13 kleineren Feuerwehr- sowie 16 Rettungsdiensteinsätzen ausrücken.

Insgesamt wurden in der Silvesterschicht der Feuerwehr Bochum zwischen dem 31.12. um 07:30 Uhr und dem 01.01. 07:30 Uhr somit 49 Brandeinsätze, 10 technische Hilfeleistungen und 134 Rettungsdiensteinsätze abgearbeitet. Der Rettungsdienst versorgte 5 Patienten mit typischen Feuerwerksverletzungen unter Anderem an Händen oder Kopf sowie 10 Patienten mit übermäßigem Alkoholgenuss. Die Feuerwehr war im wesentlichen mit Kleinbränden von Müllbehältern aller Art im gesamten Stadtgebiet sowie einem PKW Brand, einem Heckenbrand und drei Balkonbränden beschäftigt. Damit liegt das Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Stadt Bochum auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Feuerwehr Bochum wünscht an dieser Stelle ein frohes neues Jahr 2026!

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 / 9254-978
Verfasser: Philip Derleth
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 03:38

    FW-BO: Erste Bilanz der Feuerwehr Bochum zum Jahreswechsel 2025/2026

    Bochum (ots) - Die Feuerwehr Bochum erlebte einen silvestertypischen unruhigen Jahreswechsel 2025 / 2026. Bereits vor dem Jahreswechsel verzeichnete die Leitstelle zwischen 07:30 Uhr am Morgen und Mitternacht 98 Einsätze in der Silvesterschicht, aufgeteilt in 82 Rettungsdiensteinsätze, 8 Technische Hilfeleistungen und 8 Brandeinsätze. Hier waren bereits silvestertypische Einsätze zu verzeichnen. Neben drei ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 11:12

    FW-BO: Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt

    Bochum (ots) - In der Nacht zum Mittwoch kam es kurz vor 01:00 Uhr zu einer Explosion in einer Erdgeschosswohnung am Nordring in Bochum. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehreinsatzkräfte bot sich ein unklares Bild: ein herausgerissenes Fenster und Einrichtungsgegenstände lagen auf der Straße, während Passantinnen eine Anwohnerin einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses reanimierten. Die Frau wurde umgehend von ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 08:47

    FW-BO: Nächtlicher Brand in einem Restaurant

    Bochum (ots) - In den frühen Morgenstunden des 31. Dezember wurde die Feuerwehr Bochum gegen 04:20 Uhr zu einem Einsatz in der Kohlenstraße alarmiert. In einem Restaurant, das in das Gebäude eines Supermarktes integriert ist, hatte eine Polizeistreife eine Rauchentwicklung festgestellt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Innenstadtwache drang dichter Rauch aus den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren