Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstbezirk der PI Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße ereigneten sich aufgrund der widrigen winterlichen Bedingungen seit dem gestrigen Freitag mehrere Verkehrsunfälle. Personen wurde nicht verletzt.

Stadtgebiet Neustadt an der Weinstraße:

Freitag (02.01.2026):

In der Speyerdorfer Straße kam gegen 21.50 h ein BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug infolge Glatteises ins Schleudern. Der Pkw rutschte infolge dessen von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Reklameschild.

In der Leibnizstraße musste gegen 20.42 Uhr aufgrund Gegenverkehres in einer Steigung ein Linienbus anhalten. Infolge der spiegelglatten Fahrbahn rutschte dieser anschließend rückwärts und kollidierte mit zwei in der Straße geparkten Pkw.

Samstag (03.01.2026):

Gegen 03.37 h rutschte eine Fahrzeugführerin bei Glatteis mit ihrem Pkw in der Straße "An der Eselshaut" gegen eine Hauswand und ein Verkehrsschild. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verbandsgemeinde Lambrecht:

Freitag (02.01.2026):

Auf der L499 am Ortsteingang von Helmbach aus Fahrtrichtung Elmstein kam infolge von Glatteis gegen 17.15 Uhr, ein Mazda-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

In der leicht abschüssigen Dorfstraße in Elmstein-Iggelbach kam gegen 20.45 Uhr bei Glatteis ein Mazda-Fahrer ins Schleudern. In der Folge kollidierte der Pkw mit einer Mauer, einem Laternenmast und einem am Fahrbahnrand geparkten anderen Pkw.

Im Bereich des Wendehammers in der Lambrechter Lambertusstraße rutschte gegen 21.42 Uhr aufgrund Gefälles und schneebedeckter Fahrbahn ein Mercedes auf ein geparktes Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

