Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrugsversuch - Täter geben sich als falsche Polizisten aus

Herford (ots)

(jd) Eine Seniorin aus Herford erhielt gestern (04.03.), um 10.00 Uhr den Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser teilte ihr mit, dass sie Opfer eines Einbruchs werden könnte. Um ihr Hab und Gut zu schützen, sollte die Frau eine mittlere fünfstellige Summe an eine angebliche Staatsanwältin übergeben. Nachdem sie in dem Telefonat mehrfach auf die angeblich drohende Situation hingewiesen wurde und sich dann ein zweiter angeblicher Polizist in das Gespräch einschaltete, folgte die Frau den Anweisungen: Sie begab sich zu ihrer Hausbank. Der dortige Mitarbeiter wurde ob der hohen Summe stutzig und informierte die Seniorin über den möglichen Betrugsversuch und schaltete die Polizei ein.

Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass echte Polizeibeamte Bürgerinnen und Bürger niemals am Telefon nach Wertgegenständen befragen werden. Auch wird man nie darum bitten, Wertsachen auszuhändigen. Wenn Bürgerinnen und Bürger Zweifel an der Identität von Amtsträgern haben, sollten sie sich unbedingt einen Dienstausweis zeigen lassen und Kontakt zu der Dienststelle aufnehmen, von der der vermeintliche Beamte kommt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

