Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration im Bonner Hofgarten am Samstag, 31.01.2026 - Meldung 2

Bonn (ots)

Wie bereits berichtet, findet am Samstag (31.01.2026) in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Die Lage in Syrien" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 15.000 Teilnehmenden. Die Versammlung ohne Aufzug beginnt um 14:00 Uhr auf der Hofgartenwiese und endet dort gegen 18:00 Uhr. (siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 29.01.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6206308 )

Rund um den Versammlungsort im Bonner Hofgarten und im Bonner Zentrum muss während der An- und Abreise der Teilnehmenden und der Dauer der Veranstaltung mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Dies betrifft auch den öffentlichen Personennahverkehr. Die Stadtbahnhaltestelle "Universität/Markt" ist von 12:00 Uhr bis 18.30 Uhr geschlossen (siehe hierzu bitte weitere, aktuelle Hinweise der Verkehrsbetriebe).

Die Straße "Am Hofgarten" wird zwischen der Adenauerallee und der Lennéstraße in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Die Bonner Polizei geht von einem störungsfreien Verlauf der Versammlung aus. "Auch wenn wir keinerlei Hinweise auf Störungen oder Unfriedlichkeiten im Zusammenhang mit der Kundgebung haben, ist uns aufgrund der Erfahrungen aus vergangenen Einsätzen in anderen Städten bewusst, dass die Thematik der Versammlung in Einzelfällen zu einer Emotionalisierung führen kann. Daher und auch aufgrund der hohen Zahl der Teilnehmenden sind wir mit starken Kräften vor Ort, um die Versammlung zu begleiten und zu schützen. Zudem haben wir zahlreiche Kräfte im Einsatz, um Beeinträchtigungen des Verkehrs auf ein Mindestmaß zu begrenzen", so der Leiter des Einsatzes, Leitender Polizeidirektor Frank Stötzel.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell