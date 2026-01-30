PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration im Bonner Hofgarten am Samstag, 31.01.2026 - Meldung 2

Bonn (ots)

Wie bereits berichtet, findet am Samstag (31.01.2026) in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Die Lage in Syrien" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 15.000 Teilnehmenden. Die Versammlung ohne Aufzug beginnt um 14:00 Uhr auf der Hofgartenwiese und endet dort gegen 18:00 Uhr. (siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 29.01.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6206308 )

Rund um den Versammlungsort im Bonner Hofgarten und im Bonner Zentrum muss während der An- und Abreise der Teilnehmenden und der Dauer der Veranstaltung mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Dies betrifft auch den öffentlichen Personennahverkehr. Die Stadtbahnhaltestelle "Universität/Markt" ist von 12:00 Uhr bis 18.30 Uhr geschlossen (siehe hierzu bitte weitere, aktuelle Hinweise der Verkehrsbetriebe).

Die Straße "Am Hofgarten" wird zwischen der Adenauerallee und der Lennéstraße in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Die Bonner Polizei geht von einem störungsfreien Verlauf der Versammlung aus. "Auch wenn wir keinerlei Hinweise auf Störungen oder Unfriedlichkeiten im Zusammenhang mit der Kundgebung haben, ist uns aufgrund der Erfahrungen aus vergangenen Einsätzen in anderen Städten bewusst, dass die Thematik der Versammlung in Einzelfällen zu einer Emotionalisierung führen kann. Daher und auch aufgrund der hohen Zahl der Teilnehmenden sind wir mit starken Kräften vor Ort, um die Versammlung zu begleiten und zu schützen. Zudem haben wir zahlreiche Kräfte im Einsatz, um Beeinträchtigungen des Verkehrs auf ein Mindestmaß zu begrenzen", so der Leiter des Einsatzes, Leitender Polizeidirektor Frank Stötzel.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:14

    POL-BN: Bonn-Castell: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Untersuchungshaft

    Bonn (ots) - Für zwei mutmaßliche Einbrecher (29, 30) ordnete ein Richter in den vergangenen Tagen die Untersuchungshaft an. Beide waren in der Nacht zu Sonntag (25.01.2026) in ein Mehrparteienhaus an der Römerstraße eingebrochen. Zur Tatzeit gegen 03:20 Uhr waren die Tatverdächtigen in den Garten des Hauses gelangt und hatten zunächst eine Tür zum Kellerbereich ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 09:53

    POL-BN: Demonstration im Bonner Hofgarten am Samstag, 31.01.2026

    Bonn (ots) - Am kommenden Samstag (31.01.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Die Lage in Syrien" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 15.000 Teilnehmenden. Die Versammlung ohne Aufzug beginnt um 14:00 Uhr auf der Hofgartenwiese und endet dort gegen 18:00 Uhr. Rund um den Hofgarten bzw. im Bonner Zentrum muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 15:22

    POL-BN: Alfter: Raub in Wohnung - Polizei fahndet nach geflohenen Tätern

    Alfter (ots) - Am Dienstagmittag (27.01.2026) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einem Wohnhaus auf einem Hofgelände am Buschdorfer Weg in Alfter alarmiert. Nach den bisherigen Feststellungen hatten zwei maskierte Männer gegen 11:55 Uhr an dem Wohnhaus geklopft. Nachdem eine Reinigungskraft die Tür geöffnet hatte, wurde die Frau unmittelbar mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren