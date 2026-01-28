PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Raub in Wohnung - Polizei fahndet nach geflohenen Tätern

Alfter (ots)

Am Dienstagmittag (27.01.2026) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einem Wohnhaus auf einem Hofgelände am Buschdorfer Weg in Alfter alarmiert.

Nach den bisherigen Feststellungen hatten zwei maskierte Männer gegen 11:55 Uhr an dem Wohnhaus geklopft. Nachdem eine Reinigungskraft die Tür geöffnet hatte, wurde die Frau unmittelbar mit körperlicher Gewalt von einem der Tatverdächtigen zu Boden gebracht. Anschließend wurden vier hochwertige Uhren aus dem Haus entwendet. Die beiden mutmaßlichen Räuber flüchteten mit der Beute in einem weißen Mercedes CLA, Baureihe X118, vom Tatort. Dieser wurde von einem dritten Tatbeteiligten geführt, der im Fahrzeug gewartet hatte.

Die Tatverdächtigen können aufgrund der Maskierung bislang nicht näher beschrieben werden. Einer der Täter habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Sofort eingeleitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Männer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die Personen oder das beschriebene Fahrzeug im Tatzeitraum in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren