Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Raub in Wohnung - Polizei fahndet nach geflohenen Tätern

Alfter (ots)

Am Dienstagmittag (27.01.2026) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einem Wohnhaus auf einem Hofgelände am Buschdorfer Weg in Alfter alarmiert.

Nach den bisherigen Feststellungen hatten zwei maskierte Männer gegen 11:55 Uhr an dem Wohnhaus geklopft. Nachdem eine Reinigungskraft die Tür geöffnet hatte, wurde die Frau unmittelbar mit körperlicher Gewalt von einem der Tatverdächtigen zu Boden gebracht. Anschließend wurden vier hochwertige Uhren aus dem Haus entwendet. Die beiden mutmaßlichen Räuber flüchteten mit der Beute in einem weißen Mercedes CLA, Baureihe X118, vom Tatort. Dieser wurde von einem dritten Tatbeteiligten geführt, der im Fahrzeug gewartet hatte.

Die Tatverdächtigen können aufgrund der Maskierung bislang nicht näher beschrieben werden. Einer der Täter habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Sofort eingeleitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Männer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die Personen oder das beschriebene Fahrzeug im Tatzeitraum in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

