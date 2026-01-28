Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Polizei bittet um Hinweise zu weißem Lkw nach Verkehrsunfallflucht - Meldung -2-

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstagmorgen (22.01.2026) in der Bonner Südstadt waren fünf geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt worden (siehe Pressemeldung vom 23.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6202592).

Nach den ersten Ermittlungen der Unfallfluchtermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen LKW. Die große Zugmaschine mit Anhänger hatte gegen 05:30 Uhr die Schumannstraße befahren und war nach links in die Rittershausstraße abgebogen. Dabei waren die dort geparkten Autos beschädigt worden. Der Lkw, auf dem nach Zeugenaussagen keinerlei Werbung angebracht war, fuhr anschließend in Richtung des Bonner Talweges davon.

Die Ermittler fragen: Wem ist dieser weiße Lkw am vergangenen Donnerstag an der Unfallörtlichkeit aufgefallen? Wer hat das Fahrzeug eventuell bei einer Anlieferung in der Zeit von 05:30 Uhr bis 06:00 Uhr in der Bonner Südstadt beobachtet? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell