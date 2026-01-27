PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Bonn-Pennenfeld: Alkoholtest bei 59-jährigem Autofahrer positiv

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (27.01.2026) überprüften Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg einen 59-jährigen Autofahrer, der auf der Koblenzer Straße einen Verkehrsverstoß begangen hatte. Zur Tatzeit gegen 00:40 Uhr fuhr der Mann mit einem Land Rover von einem Firmengelände verbotswidrig über eine Sperrfläche in die Koblenzer Straße ein. Die Beamten hielten den Pkw daraufhin an. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrer dann Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Ein freiwillig von ihm vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille, weshalb die Beamten den Mann zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus brachten. Nach der Anzeigenerstattung, der Sicherstellung des Führerscheins sowie der Untersagung der Weiterfahrt erwartet den 59-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

