POL-BN: Demonstration in der Bonner Innenstadt am Mittwoch, 28.01.2026
Bonn (ots)
Am morgigen Mittwoch (28.01.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration zum Thema "Hochschulaktionstag" statt. Die Veranstalter rechnen mit 700 Teilnehmenden, die sich ab 09:30 Uhr an der Friedrich-Hirzebruch-Allee sammeln und sich im Anschluss auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:
Friedrich-Hirzebruch-Allee - Rose-Marie-Wegner-Straße - Campusallee - Endenicher Allee - Nußallee - Meckenheimer Allee - Poppelsdorfer Allee - Baumschulallee - Dechenstraße - Quantiusstraße - Fußgängerunterführung - Kaiserplatz - Am Hofgarten - Lennéstraße - Weberstraße - Adenauerallee - Am Hofgarten.
Die Veranstaltung endet dort bis 13:30 Uhr. Für die Dauer des Aufzuges muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.
