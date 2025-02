Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.02.2025

Emden - Einbruch in Schule

Im Zeitraum zwischen dem 15.02.2025 23:30 Uhr und dem 16.02.2025 20:15 Uhr zerstörte ein bisher unbekannter Täter den Glaseinsatz der Tür der Barenburg-Schule in der Hermann-Allmers-Straße in Emden, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Es konnte kein Diebesgut erlangt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Mittwoch den 12.02.2025 kam es zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Ringstraße in Leer, auf dem dortigen Parkplatz von Multi Nord, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Person beschädigte den geparkten Pkw Mercedes-Benz in grau am rechten Außenspiegel und an der rechten Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell