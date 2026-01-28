Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise zu bislang unbekannter Fußgängerin

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Montag (26.01.2026) wurde ein 44-jähriger Radfahrer in der Bonner Innenstadt verletzt. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise zu einer bislang unbekannten Fußgängerin.

Zur Unfallzeit gegen 15:45 Uhr war die Unbekannte nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf der Kölnstraße (Höhe Hausnummer 5) in Fahrtrichtung Innenstadt von rechts nach links auf die Fahrbahn getreten. Der 44-Jährige, der auf seinem Fahrrad die Kölnstraße in Fahrtrichtung Bertha-von-Suttner-Platz befuhr, musste ausweichen und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich der Radfahrer, so dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Fußgängerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Hinweise zu der Frau, zu der keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

