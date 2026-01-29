Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration im Bonner Hofgarten am Samstag, 31.01.2026

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (31.01.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Die Lage in Syrien" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 15.000 Teilnehmenden. Die Versammlung ohne Aufzug beginnt um 14:00 Uhr auf der Hofgartenwiese und endet dort gegen 18:00 Uhr.

Rund um den Hofgarten bzw. im Bonner Zentrum muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.

