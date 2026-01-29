POL-BN: Demonstration im Bonner Hofgarten am Samstag, 31.01.2026
Bonn (ots)
Am kommenden Samstag (31.01.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Die Lage in Syrien" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 15.000 Teilnehmenden. Die Versammlung ohne Aufzug beginnt um 14:00 Uhr auf der Hofgartenwiese und endet dort gegen 18:00 Uhr.
Rund um den Hofgarten bzw. im Bonner Zentrum muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw
Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf
Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell