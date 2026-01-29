PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Bonn-Castell: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Für zwei mutmaßliche Einbrecher (29, 30) ordnete ein Richter in den vergangenen Tagen die Untersuchungshaft an. Beide waren in der Nacht zu Sonntag (25.01.2026) in ein Mehrparteienhaus an der Römerstraße eingebrochen. Zur Tatzeit gegen 03:20 Uhr waren die Tatverdächtigen in den Garten des Hauses gelangt und hatten zunächst eine Tür zum Kellerbereich und anschließend eine in den Hausflur führende Tür aufgebrochen, worauf die geschädigten Wohnungsinhaber aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Mehrere Streifenwagen der Bonner City-Wache eilten zum Tatort und konnten die beiden polizeibekannten Männer, die derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland sind, in unmittelbarer Nähe des Tatortes stellen und vorläufig festnehmen. Bei wurden anschließend ins Polizeipräsidium gebracht.

Dort übernahm das für die Aufklärung von Einbruchdiebstahl zuständige Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn konnten dabei schließlich Untersuchungshaftbefehle erwirkt werden. Beide Männer befinden sich nunmehr in Justizvollzugsanstalten.

