Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte besprühen die Innenstadt mit "METH"

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagabend (16.01.2026) und Samstagmorgen (17.01.2026) sprühten noch unbekannte Täter etwa ein dutzend Mal "METH" auf Hauswände in der Ludwigsburger Stadtmitte. Die Schriftzüge sind in an einem Einkaufszentrum in der Marstallstraße, in der Körnerstraße, im Bereich des Reithausplatzes in der Kirch- und der Lindenstraße sowie in der Holzmarktstraße zu finden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen der Sachbeschädigungen und bittet diese, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

