Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Unbekannte entwenden Schmuck und Ausweisdokumente

Herford (ots)

(hd) Am Samstag (07.03.2026) drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 23:45 Uhr in eine Wohnung am Westring in Herford ein. Nachdem sie ein Erdgeschoss-Fenster aufgehebelt und in die Wohnräume eingestiegen waren, suchten sie gezielt nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten schließlich Schmuck, Ausweisdokumente und Kreditkarten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Umfeld des Tatortes etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

