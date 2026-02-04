PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (02.02.2026), gegen 23:20 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Hartmannstraße einen 46-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der 46-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Mann bereits in der Vergangenheit alkoholisiert Auto fuhr, wurde das Auto zur Verhinderung weiterer Straftaten eingezogen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

