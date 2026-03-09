PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Sachbeschädigung an Pkw - Fahrzeug erheblich beschädigt

Enger (ots)

(hd) Am vergangenen Wochenende wurde zwischen Freitag (06.03.2026) und Samstag (07.03.2026) ein in Enger an der Straße In der Wörde abgestellter Pkw der Marke BMW durch bislang unbekannte Täter erheblich beschädigt. Der Lack des Fahrzeugs wurde zerkratzt, zwei Reifen wurden zerstochen, die Antenne wurde verbogen und das Faltverdeck mehrfach eingeschnitten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

